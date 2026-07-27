SPI-Wert Molecular Partners-Aktie: So viel Verlust hätte ein Molecular Partners-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Molecular Partners eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 3 Jahren wurde die Molecular Partners-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Molecular Partners-Aktie an diesem Tag bei 5,47 CHF. Wer vor 3 Jahren 10 000 CHF in die Molecular Partners-Aktie investiert hat, hat nun 1 828,154 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 5 813,53 CHF, da sich der Wert eines Molecular Partners-Papiers am 24.07.2026 auf 3,18 CHF belief. Das entspricht einem Schwund von 41,86 Prozent.

Zuletzt verbuchte Molecular Partners einen Börsenwert von 119,26 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at