SPI-Wert Molecular Partners-Aktie: So viel Verlust hätte ein Molecular Partners-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Molecular Partners-Aktien verlieren können.

Am 06.07.2021 wurde das Molecular Partners-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Molecular Partners-Aktie an diesem Tag 18,54 CHF wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 539,374 Molecular Partners-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 3,18 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 715,21 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments -82,85 Prozent.

Molecular Partners markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 119,21 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at