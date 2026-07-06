Molecular Partners Aktie
WKN DE: A12DEH / ISIN: CH0256379097
|Langfristige Anlage
|
06.07.2026 10:03:54
SPI-Wert Molecular Partners-Aktie: So viel Verlust hätte ein Molecular Partners-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Am 06.07.2021 wurde das Molecular Partners-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Molecular Partners-Aktie an diesem Tag 18,54 CHF wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 539,374 Molecular Partners-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 3,18 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 715,21 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments -82,85 Prozent.
Molecular Partners markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 119,21 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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