SPI-Wert Molecular Partners-Aktie: So viel Verlust hätte ein Molecular Partners-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in Molecular Partners-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurde das Molecular Partners-Papier an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Molecular Partners-Aktie betrug an diesem Tag 21,75 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in das Molecular Partners-Papier investiert hätte, befänden sich nun 459,770 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Molecular Partners-Aktie auf 3,58 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 645,98 CHF wert. Das entspricht einem Schwund von 83,54 Prozent.

Molecular Partners wurde jüngst mit einem Börsenwert von 133,89 Mio. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at