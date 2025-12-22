Molecular Partners Aktie
WKN DE: A12DEH / ISIN: CH0256379097
|Investmentbeispiel
|
22.12.2025 10:04:06
SPI-Wert Molecular Partners-Aktie: So viel Verlust hätte ein Molecular Partners-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren wurde das Molecular Partners-Papier an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Molecular Partners-Aktie betrug an diesem Tag 21,75 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in das Molecular Partners-Papier investiert hätte, befänden sich nun 459,770 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Molecular Partners-Aktie auf 3,58 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 645,98 CHF wert. Das entspricht einem Schwund von 83,54 Prozent.
Molecular Partners wurde jüngst mit einem Börsenwert von 133,89 Mio. CHF gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Molecular Partners AGmehr Nachrichten
|
10:04
|SPI-Wert Molecular Partners-Aktie: So viel Verlust hätte ein Molecular Partners-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
19.12.25
|Schwacher Handel in Zürich: SPI gibt nachmittags nach (finanzen.at)
|
15.12.25
|SPI-Papier Molecular Partners-Aktie: So viel Verlust hätte eine Molecular Partners-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
11.12.25
|Börse Zürich: SPI sackt am Mittag ab (finanzen.at)
|
11.12.25
|Handel in Zürich: SPI legt zum Handelsstart den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
10.12.25
|Mittwochshandel in Zürich: SPI präsentiert sich zum Handelsstart schwächer (finanzen.at)
|
09.12.25