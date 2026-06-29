Molecular Partners Aktie
WKN DE: A12DEH / ISIN: CH0256379097
|Performance im Blick
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29.06.2026 10:03:53
SPI-Wert Molecular Partners-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Molecular Partners von vor 3 Jahren bedeutet
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Molecular Partners-Papier via Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 5,73 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 174,520 Molecular Partners-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Molecular Partners-Anteile wären am 26.06.2026 554,97 CHF wert, da der Schlussstand 3,18 CHF betrug. Damit hätte sich der Wert des Investments um 44,50 Prozent verringert.
Molecular Partners wurde jüngst mit einem Börsenwert von 119,26 Mio. CHF gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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