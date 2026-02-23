SPI-Wert Molecular Partners-Aktie: So viel Verlust hätte eine Molecular Partners-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Molecular Partners-Aktie Investoren gebracht.

Vor 10 Jahren wurden Molecular Partners-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 31,80 CHF wert. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 1 000 CHF in die Molecular Partners-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 31,447 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Molecular Partners-Papiers auf 3,70 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 116,35 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 88,36 Prozent vermindert.

Molecular Partners erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 138,38 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at