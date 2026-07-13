Molecular Partners Aktie
WKN DE: A12DEH / ISIN: CH0256379097
|Performance unter der Lupe
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13.07.2026 10:04:05
SPI-Wert Molecular Partners-Aktie: So viel Verlust hätte eine Molecular Partners-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Vor 10 Jahren wurde die Molecular Partners-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 25,25 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in das Molecular Partners-Papier investiert hätte, hätte er nun 3,960 Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 12,79 CHF, da sich der Wert eines Molecular Partners-Papiers am 10.07.2026 auf 3,23 CHF belief. Aus 100 CHF wurden somit 12,79 CHF, was einer negativen Performance von 87,21 Prozent entspricht.
Molecular Partners wurde am Markt mit 121,28 Mio. CHF bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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