SPI-Wert Molecular Partners-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Molecular Partners von vor 10 Jahren angefallen

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Molecular Partners gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurde das Molecular Partners-Papier via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 24,80 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 4,032 Molecular Partners-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der Molecular Partners-Aktie auf 3,33 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 13,43 CHF wert. Das entspricht einer Abnahme von 86,57 Prozent.

Jüngst verzeichnete Molecular Partners eine Marktkapitalisierung von 127,72 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at