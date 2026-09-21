Molecular Partners Aktie

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WKN DE: A12DEH / ISIN: CH0256379097

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Rentable Molecular Partners-Investition? 21.09.2026 10:03:43

SPI-Wert Molecular Partners-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Molecular Partners von vor 3 Jahren angefallen

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Molecular Partners-Einstiegs gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Molecular Partners-Aktie an der Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 4,04 CHF. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 CHF in die Molecular Partners-Aktie investierten, hätten nun 247,525 Anteile im Besitz. Da sich der Wert eines Papiers am 18.09.2026 auf 3,46 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 856,44 CHF wert. Mit einer Performance von -14,36 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Molecular Partners wurde am Markt mit 132,48 Mio. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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