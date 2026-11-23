Molecular Partners Aktie
WKN DE: A12DEH / ISIN: CH0256379097
|Frühe Investition
|
23.11.2026 10:03:36
SPI-Wert Molecular Partners-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Molecular Partners von vor 5 Jahren angefallen
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Molecular Partners-Aktie an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Molecular Partners-Aktie bei 11,00 CHF. Bei einem Molecular Partners-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 90,909 Molecular Partners-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 186,36 CHF, da sich der Wert einer Molecular Partners-Aktie am 20.11.2026 auf 2,05 CHF belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 81,36 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Molecular Partners belief sich zuletzt auf 78,54 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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