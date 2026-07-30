Montana Aerospace Aktie

Montana Aerospace für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3CNPN / ISIN: CH1110425654

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Rentabler Montana Aerospace-Einstieg? 30.07.2026 10:03:24

SPI-Wert Montana Aerospace-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Montana Aerospace von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Montana Aerospace-Aktie Anlegern gebracht.

Vor 3 Jahren wurde das Montana Aerospace-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Montana Aerospace-Anteile letztlich bei 13,30 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die Montana Aerospace-Aktie investiert hätte, hätte er nun 751,880 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 25,60 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 19 248,12 CHF wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 92,48 Prozent gesteigert.

Zuletzt ergab sich für Montana Aerospace eine Börsenbewertung in Höhe von 1,57 Mrd. CHF. Die Montana Aerospace-Aktie wurde am 12.05.2021 an der Börse SWX zum ersten Mal gehandelt. Ein Montana Aerospace-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 29,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Montana Aerospace

mehr Nachrichten