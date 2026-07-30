SPI-Wert Montana Aerospace-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Montana Aerospace von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Montana Aerospace-Aktie Anlegern gebracht.

Vor 3 Jahren wurde das Montana Aerospace-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Montana Aerospace-Anteile letztlich bei 13,30 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die Montana Aerospace-Aktie investiert hätte, hätte er nun 751,880 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 25,60 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 19 248,12 CHF wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 92,48 Prozent gesteigert.

Zuletzt ergab sich für Montana Aerospace eine Börsenbewertung in Höhe von 1,57 Mrd. CHF. Die Montana Aerospace-Aktie wurde am 12.05.2021 an der Börse SWX zum ersten Mal gehandelt. Ein Montana Aerospace-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 29,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at