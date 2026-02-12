Montana Aerospace Aktie

Montana Aerospace für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3CNPN / ISIN: CH1110425654

Rentable Montana Aerospace-Anlage? 12.02.2026 10:03:36

SPI-Wert Montana Aerospace-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Montana Aerospace-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in Montana Aerospace eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 12.02.2023 wurde die Montana Aerospace-Aktie via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Montana Aerospace-Papier letztlich bei 15,56 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Montana Aerospace-Aktie investiert, befänden sich nun 642,674 Montana Aerospace-Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 21 304,63 CHF, da sich der Wert eines Montana Aerospace-Anteils am 11.02.2026 auf 33,15 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 113,05 Prozent zugenommen.

Montana Aerospace wurde am Markt mit 2,06 Mrd. CHF bewertet. Montana Aerospace-Anteile wurde am 12.05.2021 an der Börse SWX erstmalig gehandelt. Damals wurde der erste Kurs der Montana Aerospace-Aktie bei 29,00 CHF festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

