Montana Aerospace Aktie

Montana Aerospace für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3CNPN / ISIN: CH1110425654

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Profitable Montana Aerospace-Investition? 05.02.2026 10:03:18

SPI-Wert Montana Aerospace-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Montana Aerospace von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Montana Aerospace-Aktien gewesen.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX Handel mit Montana Aerospace-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendeten die Montana Aerospace-Anteile bei 17,26 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 57,937 Montana Aerospace-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 04.02.2026 1 819,24 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 31,40 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 81,92 Prozent vermehrt.

Insgesamt war Montana Aerospace zuletzt 2,03 Mrd. CHF wert. Montana Aerospace-Anteile wurde am 12.05.2021 an der Börse SWX erstmalig gehandelt. Ein Montana Aerospace-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 29,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Montana Aerospace

mehr Nachrichten

Analysen zu Montana Aerospace

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Montana Aerospace 32,05 1,42% Montana Aerospace

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02:17 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
01:51 KW 6: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.02.26 KW 6: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02.02.26 Bitcoin, Ether & Co. im Januar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.02.26 Januar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

Bitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen