SPI-Wert Montana Aerospace-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Montana Aerospace von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Montana Aerospace-Aktien gewesen.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX Handel mit Montana Aerospace-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendeten die Montana Aerospace-Anteile bei 17,26 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 57,937 Montana Aerospace-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 04.02.2026 1 819,24 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 31,40 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 81,92 Prozent vermehrt.

Insgesamt war Montana Aerospace zuletzt 2,03 Mrd. CHF wert. Montana Aerospace-Anteile wurde am 12.05.2021 an der Börse SWX erstmalig gehandelt. Ein Montana Aerospace-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 29,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at