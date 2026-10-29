Montana Aerospace Aktie

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WKN DE: A3CNPN / ISIN: CH1110425654

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Montana Aerospace-Investment 29.10.2026 10:03:33

SPI-Wert Montana Aerospace-Aktie: So viel hätte eine Investition in Montana Aerospace von vor 5 Jahren gekostet

Bei einem frühen Montana Aerospace-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX Handel mit dem Montana Aerospace-Papier statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 32,70 CHF wert. Wer vor 5 Jahren 100 CHF in die Montana Aerospace-Aktie investiert hat, hat nun 3,058 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 28.10.2026 auf 23,10 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 70,64 CHF wert. Aus 100 CHF wurden somit 70,64 CHF, was einer negativen Performance von 29,36 Prozent entspricht.

Der Börsenwert von Montana Aerospace belief sich jüngst auf 1,45 Mrd. CHF. Montana Aerospace-Anteile wurde am 12.05.2021 an der Börse SWX erstmalig gehandelt. Der erste festgestellte Kurs der Montana Aerospace-Aktie lag damals bei 29,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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