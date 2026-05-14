SPI-Wert Montana Aerospace-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Montana Aerospace von vor 5 Jahren bedeutet

Bei einem frühen Investment in Montana Aerospace-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Das Montana Aerospace-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 31,90 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in das Montana Aerospace-Papier investiert hätte, befänden sich nun 3,135 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 13.05.2026 71,79 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 22,90 CHF belief. Das entspricht einer Einbuße um 28,21 Prozent.

Der Börsenwert von Montana Aerospace belief sich zuletzt auf 1,41 Mrd. CHF. Der Montana Aerospace-Börsengang fand am 12.05.2021 an der Börse SWX statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Montana Aerospace-Papiers auf 29,00 CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at