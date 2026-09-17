Montana Aerospace Aktie

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WKN DE: A3CNPN / ISIN: CH1110425654

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Profitable Montana Aerospace-Investition? 17.09.2026 10:03:26

SPI-Wert Montana Aerospace-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Montana Aerospace von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in Montana Aerospace-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX Handel mit Montana Aerospace-Anteilen statt. Diesen Tag beendeten die Montana Aerospace-Anteile bei 27,70 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Montana Aerospace-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 3,610 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 85,92 CHF, da sich der Wert einer Montana Aerospace-Aktie am 16.09.2026 auf 23,80 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 14,08 Prozent verringert.

Montana Aerospace wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1,48 Mrd. CHF gelistet. Der erste Handelstag der Montana Aerospace-Anteile an der Börse SWX war der 12.05.2021. Die Montana Aerospace-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 29,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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