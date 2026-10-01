Montana Aerospace Aktie
WKN DE: A3CNPN / ISIN: CH1110425654
|Langfristige Performance
|
01.10.2026 10:03:17
SPI-Wert Montana Aerospace-Aktie: So viel Verlust hätte ein Montana Aerospace-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren wurden Trades Montana Aerospace-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 34,05 CHF. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 CHF in die Montana Aerospace-Aktie investierten, hätten nun 293,686 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 30.09.2026 auf 23,80 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 6 989,72 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 30,10 Prozent verringert.
Montana Aerospace wurde am Markt mit 1,45 Mrd. CHF bewertet. Das Montana Aerospace-Papier wurde am 12.05.2021 an der Börse SWX zum ersten Mal gehandelt. Den ersten Handelstag begann der Montana Aerospace-Anteilsschein bei 29,00 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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