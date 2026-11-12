SPI-Wert Montana Aerospace-Aktie: So viel Verlust hätte ein Montana Aerospace-Investment von vor einem Jahr eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Montana Aerospace-Aktien verlieren können.

Vor 1 Jahr wurden Montana Aerospace-Anteile via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Montana Aerospace-Aktie betrug an diesem Tag 29,95 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in Montana Aerospace-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 333,890 Montana Aerospace-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 23,70 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 7 913,19 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 20,87 Prozent eingebüßt.

Montana Aerospace markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1,47 Mrd. CHF. Die Erstnotiz der Montana Aerospace-Aktie fand am 12.05.2021 an der Börse SWX statt. Ihren ersten Handelstag begann die Montana Aerospace-Aktie bei 29,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at