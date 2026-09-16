SPI-Wert Newron PharmaceuticalsAz-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Newron PharmaceuticalsAz von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Newron PharmaceuticalsAz-Aktien verdienen können.

Newron PharmaceuticalsAz-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 5,52 CHF. Investoren, die vor 3 Jahren 100 CHF in die Newron PharmaceuticalsAz-Aktie investierten, hätten nun 18,116 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 15.09.2026 195,65 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 10,80 CHF belief. Mit einer Performance von +95,65 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Jüngst verzeichnete Newron PharmaceuticalsAz eine Marktkapitalisierung von 230,23 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at