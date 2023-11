SPI-Wert Newron PharmaceuticalsAz-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Newron PharmaceuticalsAz-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Newron PharmaceuticalsAz-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit der Newron PharmaceuticalsAz-Aktie statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 1,99 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in das Newron PharmaceuticalsAz-Papier investiert hätte, befänden sich nun 5 025,126 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Newron PharmaceuticalsAz-Anteile wären am 14.11.2023 24 623,12 CHF wert, da der Schlussstand 4,90 CHF betrug. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 146,23 Prozent.

Der Newron PharmaceuticalsAz-Wert an der Börse wurde auf 88,15 Mio. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at