Newron Pharmaceuticals Aktie
WKN DE: A0LF18 / ISIN: IT0004147952
|Rentables Newron PharmaceuticalsAz-Investment?
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17.06.2026 10:04:19
SPI-Wert Newron PharmaceuticalsAz-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Newron PharmaceuticalsAz von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurde das Newron PharmaceuticalsAz-Papier via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Newron PharmaceuticalsAz-Papiers betrug an diesem Tag 7,12 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1 404,494 Newron PharmaceuticalsAz-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 16.06.2026 auf 12,02 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 16 882,02 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 68,82 Prozent zugenommen.
Newron PharmaceuticalsAz war somit zuletzt am Markt 251,48 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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