Newron Pharmaceuticals Aktie
WKN DE: A0LF18 / ISIN: IT0004147952
|Profitables Newron PharmaceuticalsAz-Investment?
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19.08.2026 10:03:37
SPI-Wert Newron PharmaceuticalsAz-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Newron PharmaceuticalsAz-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit Newron PharmaceuticalsAz-Anteilen statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 5,98 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Newron PharmaceuticalsAz-Aktie investiert, befänden sich nun 1 672,241 Newron PharmaceuticalsAz-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Newron PharmaceuticalsAz-Papiere wären am 18.08.2026 21 404,68 CHF wert, da der Schlussstand 12,80 CHF betrug. Damit hätte sich die Investition um 114,05 Prozent vermehrt.
Newron PharmaceuticalsAz war somit zuletzt am Markt 265,29 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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