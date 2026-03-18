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Newron Pharmaceuticals Aktie

Newron Pharmaceuticals für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0LF18 / ISIN: IT0004147952

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Rentabler Newron PharmaceuticalsAz-Einstieg? 18.03.2026 10:04:50

SPI-Wert Newron PharmaceuticalsAz-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Newron PharmaceuticalsAz von vor 10 Jahren verloren

So viel hätten Anleger mit einem frühen Newron PharmaceuticalsAz-Investment verlieren können.

Vor 10 Jahren wurde das Newron PharmaceuticalsAz-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 22,70 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 44,053 Newron PharmaceuticalsAz-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 17.03.2026 auf 16,28 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 717,18 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments -28,28 Prozent.

Der Marktwert von Newron PharmaceuticalsAz betrug jüngst 338,11 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Nachrichten zu Newron Pharmaceuticals S.p.A.Az.

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