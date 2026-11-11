Newron Pharmaceuticals Aktie
WKN DE: A0LF18 / ISIN: IT0004147952
|Performance unter der Lupe
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11.11.2026 10:03:54
SPI-Wert Newron PharmaceuticalsAz-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Newron PharmaceuticalsAz von vor 3 Jahren verdient
Heute vor 3 Jahren wurden Newron PharmaceuticalsAz-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Newron PharmaceuticalsAz-Aktie letztlich bei 4,95 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die Newron PharmaceuticalsAz-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 2 020,202 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 9,18 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 18 545,45 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 85,45 Prozent vermehrt.
Der Newron PharmaceuticalsAz-Wert an der Börse wurde auf 195,27 Mio. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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