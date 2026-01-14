SPI-Wert Newron PharmaceuticalsAz-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Newron PharmaceuticalsAz von vor 5 Jahren verdient

Bei einem frühen Investment in Newron PharmaceuticalsAz-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Am 14.01.2021 wurde das Newron PharmaceuticalsAz-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Newron PharmaceuticalsAz-Papier bei 2,22 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 450,450 Newron PharmaceuticalsAz-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 13.01.2026 12 545,05 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 27,85 CHF belief. Das entspricht einem Zuwachs um 1 154,50 Prozent.

Newron PharmaceuticalsAz wurde am Markt mit 609,42 Mio. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at