Newron Pharmaceuticals Aktie
WKN DE: A0LF18 / ISIN: IT0004147952
|Newron PharmaceuticalsAz-Performance
|
14.01.2026 10:03:57
SPI-Wert Newron PharmaceuticalsAz-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Newron PharmaceuticalsAz von vor 5 Jahren verdient
Am 14.01.2021 wurde das Newron PharmaceuticalsAz-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Newron PharmaceuticalsAz-Papier bei 2,22 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 450,450 Newron PharmaceuticalsAz-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 13.01.2026 12 545,05 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 27,85 CHF belief. Das entspricht einem Zuwachs um 1 154,50 Prozent.
Newron PharmaceuticalsAz wurde am Markt mit 609,42 Mio. CHF bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Newron Pharmaceuticals S.p.A.Az.
|
14.01.26
|Starker Wochentag in Zürich: SPI notiert nachmittags im Plus (finanzen.at)
|
14.01.26
|SPI-Wert Newron PharmaceuticalsAz-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Newron PharmaceuticalsAz von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
|
13.01.26
|Börse Zürich: SPI schwächelt zum Ende des Dienstagshandels (finanzen.at)
|
13.01.26
|Schwacher Handel: SPI schwächer (finanzen.at)
|
13.01.26
|Dienstagshandel in Zürich: So entwickelt sich der SPI aktuell (finanzen.at)
|
09.01.26
|SPI-Handel aktuell: SPI schließt im Plus (finanzen.at)
|
09.01.26
|Pluszeichen in Zürich: SPI am Nachmittag mit Gewinnen (finanzen.at)
|
09.01.26
|SIX-Handel: Börsianer lassen SPI am Freitagmittag steigen (finanzen.at)