Newron Pharmaceuticals Aktie
WKN DE: A0LF18 / ISIN: IT0004147952
|Lukratives Newron PharmaceuticalsAz-Investment?
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01.07.2026 10:04:13
SPI-Wert Newron PharmaceuticalsAz-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Newron PharmaceuticalsAz von vor 5 Jahren verdient
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit dem Newron PharmaceuticalsAz-Papier statt. Der Schlusskurs der Newron PharmaceuticalsAz-Anteile betrug an diesem Tag 2,51 CHF. Wer vor 5 Jahren 1 000 CHF in die Newron PharmaceuticalsAz-Aktie investiert hat, hat nun 398,406 Anteile im Depot. Die gehaltenen Newron PharmaceuticalsAz-Aktien wären am 30.06.2026 5 195,22 CHF wert, da der Schlussstand 13,04 CHF betrug. Das kommt einer Steigerung um 419,52 Prozent gleich.
Jüngst verzeichnete Newron PharmaceuticalsAz eine Marktkapitalisierung von 263,04 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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