Newron Pharmaceuticals Aktie
WKN DE: A0LF18 / ISIN: IT0004147952
|Newron PharmaceuticalsAz-Anlage
|
13.05.2026 10:04:04
SPI-Wert Newron PharmaceuticalsAz-Aktie: So viel Verlust hätte ein Newron PharmaceuticalsAz-Investment von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Newron PharmaceuticalsAz-Papier an der Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 16,90 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Newron PharmaceuticalsAz-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 5,917 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Newron PharmaceuticalsAz-Papiers auf 14,14 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 83,67 CHF wert. Damit wäre die Investition um 16,33 Prozent gesunken.
Alle Newron PharmaceuticalsAz-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 296,91 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Newron Pharmaceuticals S.p.A.Az.
|
13.05.26
|Freundlicher Handel in Zürich: Anleger lassen SPI am Mittag steigen (finanzen.at)
|
13.05.26
|SPI-Wert Newron PharmaceuticalsAz-Aktie: So viel Verlust hätte ein Newron PharmaceuticalsAz-Investment von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
06.05.26
|SPI-Papier Newron PharmaceuticalsAz-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Newron PharmaceuticalsAz von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
|
05.05.26
|Freundlicher Handel: SPI liegt letztendlich im Plus (finanzen.at)
|
05.05.26
|Optimismus in Zürich: SPI legt am Nachmittag zu (finanzen.at)
|
30.04.26