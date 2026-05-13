SPI-Wert Newron PharmaceuticalsAz-Aktie: So viel Verlust hätte ein Newron PharmaceuticalsAz-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Newron PharmaceuticalsAz-Investment gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Newron PharmaceuticalsAz-Papier an der Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 16,90 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Newron PharmaceuticalsAz-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 5,917 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Newron PharmaceuticalsAz-Papiers auf 14,14 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 83,67 CHF wert. Damit wäre die Investition um 16,33 Prozent gesunken.

Alle Newron PharmaceuticalsAz-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 296,91 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at