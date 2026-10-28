Newron Pharmaceuticals Aktie
WKN DE: A0LF18 / ISIN: IT0004147952
|Newron PharmaceuticalsAz-Investition im Blick
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28.10.2026 10:03:56
SPI-Wert Newron PharmaceuticalsAz-Aktie: So viel Verlust hätte ein Newron PharmaceuticalsAz-Investment von vor 10 Jahren eingebracht
Am 28.10.2016 wurde das Newron PharmaceuticalsAz-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren Newron PharmaceuticalsAz-Anteile an diesem Tag 19,50 CHF wert. Investoren, die vor 10 Jahren 100 CHF in die Newron PharmaceuticalsAz-Aktie investierten, hätten nun 5,128 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 27.10.2026 auf 8,98 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 46,05 CHF wert. Die Abnahme von 100 CHF zu 46,05 CHF entspricht einer negativen Performance von 53,95 Prozent.
Alle Newron PharmaceuticalsAz-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 190,85 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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