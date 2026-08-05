SPI-Wert Newron PharmaceuticalsAz-Aktie: So viel Verlust hätte ein Newron PharmaceuticalsAz-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in Newron PharmaceuticalsAz-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse SWX Handel mit dem Newron PharmaceuticalsAz-Papier statt. Der Schlusskurs der Newron PharmaceuticalsAz-Aktie betrug an diesem Tag 19,90 CHF. Bei einem Newron PharmaceuticalsAz-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 5,025 Newron PharmaceuticalsAz-Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 59,40 CHF, da sich der Wert eines Newron PharmaceuticalsAz-Anteils am 04.08.2026 auf 11,82 CHF belief. Aus 100 CHF wurden somit 59,40 CHF, was einer negativen Performance von 40,60 Prozent entspricht.

Die Marktkapitalisierung von Newron PharmaceuticalsAz belief sich zuletzt auf 241,63 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at