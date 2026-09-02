SPI-Wert Newron PharmaceuticalsAz-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Newron PharmaceuticalsAz von vor 10 Jahren bedeutet

Vor Jahren in Newron PharmaceuticalsAz eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit Newron PharmaceuticalsAz-Anteilen statt. Diesen Tag beendeten die Newron PharmaceuticalsAz-Anteile bei 24,05 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 41,580 Newron PharmaceuticalsAz-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 506,44 CHF, da sich der Wert eines Newron PharmaceuticalsAz-Anteils am 01.09.2026 auf 12,18 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 49,36 Prozent vermindert.

Newron PharmaceuticalsAz wurde am Markt mit 257,13 Mio. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at