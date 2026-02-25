SPI-Wert Novavest Real Estate-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Novavest Real Estate von vor 3 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Novavest Real Estate-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 25.02.2023 wurde die Novavest Real Estate-Aktie an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 38,74 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 2,581 Novavest Real Estate-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 24.02.2026 gerechnet (41,60 CHF), wäre die Investition nun 107,38 CHF wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 7,38 Prozent angewachsen.

Der Börsenwert von Novavest Real Estate belief sich jüngst auf 425,38 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at