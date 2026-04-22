SPI-Wert Novavest Real Estate-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Novavest Real Estate von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit Novavest Real Estate-Anteilen statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 38,07 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 262,692 Novavest Real Estate-Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 21.04.2026 11 453,38 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 43,60 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 14,53 Prozent erhöht.

Die Marktkapitalisierung von Novavest Real Estate belief sich zuletzt auf 442,53 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at