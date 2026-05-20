SPI-Wert Novavest Real Estate-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Novavest Real Estate von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit dem Novavest Real Estate-Papier statt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 37,59 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Novavest Real Estate-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 2,661 Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 113,87 CHF, da sich der Wert eines Novavest Real Estate-Papiers am 19.05.2026 auf 42,80 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 13,87 Prozent gesteigert.

Der Marktwert von Novavest Real Estate betrug jüngst 437,25 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at