SPI-Wert Novavest Real Estate-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Novavest Real Estate von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Novavest Real Estate-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Novavest Real Estate-Papier via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Novavest Real Estate-Papier 33,90 CHF wert. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 294,976 Novavest Real Estate-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 14.07.2026 gerechnet (39,20 CHF), wäre das Investment nun 11 563,07 CHF wert. Damit wäre die Investition um 15,63 Prozent gestiegen.

Alle Novavest Real Estate-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 395,65 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at