SPI-Wert Novavest Real Estate-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Novavest Real Estate von vor 3 Jahren eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Novavest Real Estate-Aktien verdienen können.

Am 12.08.2023 wurde das Novavest Real Estate-Papier via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 32,32 CHF wert. Bei einem Novavest Real Estate-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3,094 Novavest Real Estate-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 119,42 CHF, da sich der Wert einer Novavest Real Estate-Aktie am 11.08.2026 auf 38,60 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 19,42 Prozent vermehrt.

Novavest Real Estate markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 395,05 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at