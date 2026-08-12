Novavest Real Estate Aktie
WKN DE: A114T6 / ISIN: CH0212186248
|Novavest Real Estate-Performance
|
12.08.2026 10:04:01
SPI-Wert Novavest Real Estate-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Novavest Real Estate von vor 3 Jahren eingebracht
Am 12.08.2023 wurde das Novavest Real Estate-Papier via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 32,32 CHF wert. Bei einem Novavest Real Estate-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3,094 Novavest Real Estate-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 119,42 CHF, da sich der Wert einer Novavest Real Estate-Aktie am 11.08.2026 auf 38,60 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 19,42 Prozent vermehrt.
Novavest Real Estate markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 395,05 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Novavest Real Estate AG
Analysen zu Novavest Real Estate AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Novavest Real Estate AG
|38,60
|0,00%