Novavest Real Estate Aktie
WKN DE: A114T6 / ISIN: CH0212186248
|Lohnender Novavest Real Estate-Einstieg?
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30.09.2026 10:03:37
SPI-Wert Novavest Real Estate-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Novavest Real Estate-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurde die Novavest Real Estate-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Novavest Real Estate-Aktie bei 37,78 CHF. Bei einem Novavest Real Estate-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 26,470 Novavest Real Estate-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Novavest Real Estate-Papiers auf 38,50 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 019,08 CHF wert. Mit einer Performance von +1,91 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Die Marktkapitalisierung von Novavest Real Estate bezifferte sich zuletzt auf 394,59 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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|Novavest Real Estate AG
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