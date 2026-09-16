Novavest Real Estate Aktie

Novavest Real Estate für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A114T6 / ISIN: CH0212186248

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Lukrative Novavest Real Estate-Investition? 16.09.2026 10:03:41

SPI-Wert Novavest Real Estate-Aktie: So viel hätte eine Investition in Novavest Real Estate von vor 5 Jahren gekostet

Anleger, die vor Jahren in Novavest Real Estate-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Vor 5 Jahren wurde das Novavest Real Estate-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Novavest Real Estate-Aktie bei 42,91 CHF. Wer vor 5 Jahren 10 000 CHF in die Novavest Real Estate-Aktie investiert hat, hat nun 233,044 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Novavest Real Estate-Aktie auf 39,50 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9 205,24 CHF wert. Das entspricht einem Schwund von 7,95 Prozent.

Alle Novavest Real Estate-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 400,95 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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