SPI-Wert Novavest Real Estate-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Novavest Real Estate-Investment von vor einem Jahr verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Novavest Real Estate-Aktien gewesen.

Vor 1 Jahr wurde die Novavest Real Estate-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Novavest Real Estate-Papier an diesem Tag 38,16 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in das Novavest Real Estate-Papier investiert hätte, hätte er nun 262,024 Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 10 349,93 CHF, da sich der Wert einer Novavest Real Estate-Aktie am 04.08.2026 auf 39,50 CHF belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 3,50 Prozent angezogen.

Alle Novavest Real Estate-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 405,28 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at