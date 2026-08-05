Novavest Real Estate Aktie
WKN DE: A114T6 / ISIN: CH0212186248
|Lohnende Novavest Real Estate-Anlage?
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05.08.2026 10:03:52
SPI-Wert Novavest Real Estate-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Novavest Real Estate-Investment von vor einem Jahr verdient
Vor 1 Jahr wurde die Novavest Real Estate-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Novavest Real Estate-Papier an diesem Tag 38,16 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in das Novavest Real Estate-Papier investiert hätte, hätte er nun 262,024 Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 10 349,93 CHF, da sich der Wert einer Novavest Real Estate-Aktie am 04.08.2026 auf 39,50 CHF belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 3,50 Prozent angezogen.
Alle Novavest Real Estate-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 405,28 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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