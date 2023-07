SPI-Wert Novavest Real Estate-Aktie: So viel Verlust hätte ein frühes Investment in Novavest Real Estate bedeutet

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Novavest Real Estate-Aktie an der Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs der Novavest Real Estate-Anteile betrug an diesem Tag 41,81 CHF. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Novavest Real Estate-Aktie investiert, befänden sich nun 23,917 Novavest Real Estate-Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 868,18 CHF, da sich der Wert einer Novavest Real Estate-Aktie am 11.07.2023 auf 36,30 CHF belief. Das kommt einer Abnahme um 13,18 Prozent gleich.

Novavest Real Estate war somit zuletzt am Markt 279,21 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at