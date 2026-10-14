Novavest Real Estate Aktie

Novavest Real Estate für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A114T6 / ISIN: CH0212186248

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Novavest Real Estate-Investment 14.10.2026 10:05:04

SPI-Wert Novavest Real Estate-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Novavest Real Estate von vor 5 Jahren bedeutet

Wer vor Jahren in Novavest Real Estate-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Das Novavest Real Estate-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Novavest Real Estate-Papiers betrug an diesem Tag 43,10 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in die Novavest Real Estate-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,320 Novavest Real Estate-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Novavest Real Estate-Papiers auf 37,80 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 87,71 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 12,29 Prozent verkleinert.

Alle Novavest Real Estate-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 382,43 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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