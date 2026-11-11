SPI-Wert Novavest Real Estate-Aktie: So viel Verlust hätte ein Novavest Real Estate-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren wurden Novavest Real Estate-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 43,00 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in das Novavest Real Estate-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 23,254 Novavest Real Estate-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 10.11.2026 auf 37,70 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 876,68 CHF wert. Aus 1 000 CHF wurden somit 876,68 CHF, was einer negativen Performance von 12,33 Prozent entspricht.

Der Novavest Real Estate-Wert an der Börse wurde auf 381,57 Mio. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at