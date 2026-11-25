Novavest Real Estate Aktie
WKN DE: A114T6 / ISIN: CH0212186248
|Lukrative Novavest Real Estate-Investition?
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25.11.2026 10:03:42
SPI-Wert Novavest Real Estate-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Novavest Real Estate von vor einem Jahr bedeutet
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX Handel mit dem Novavest Real Estate-Papier statt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 38,26 CHF. Bei einem 100-CHF-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 2,614 Novavest Real Estate-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 97,49 CHF, da sich der Wert eines Novavest Real Estate-Papiers am 24.11.2026 auf 37,30 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 2,51 Prozent eingebüßt.
Am Markt war Novavest Real Estate jüngst 379,17 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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