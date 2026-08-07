SPI-Wert OC Oerlikon-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in OC Oerlikon von vor 3 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in OC Oerlikon eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX Handel mit OC Oerlikon-Anteilen statt. Diesen Tag beendeten die OC Oerlikon-Anteile bei 4,12 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die OC Oerlikon-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 2 427,184 OC Oerlikon-Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 06.08.2026 12 075,24 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 4,98 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +20,75 Prozent.

Der Marktwert von OC Oerlikon betrug jüngst 1,62 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at