OC Oerlikon Corporation Aktie
WKN: 863037 / ISIN: CH0000816824
|Frühe Investition
|
04.09.2026 10:03:59
SPI-Wert OC Oerlikon-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in OC Oerlikon von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren wurde das OC Oerlikon-Papier via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der OC Oerlikon-Anteile betrug an diesem Tag 4,40 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in OC Oerlikon-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 22,727 OC Oerlikon-Aktien. Die gehaltenen OC Oerlikon-Papiere wären am 03.09.2026 118,41 CHF wert, da der Schlussstand 5,21 CHF betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 18,41 Prozent angezogen.
OC Oerlikon wurde am Markt mit 1,71 Mrd. CHF bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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