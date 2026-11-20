OC Oerlikon Corporation Aktie
WKN: 863037 / ISIN: CH0000816824
|OC Oerlikon-Investition
|
20.11.2026 10:03:33
SPI-Wert OC Oerlikon-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in OC Oerlikon von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX Handel mit OC Oerlikon-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 2,92 CHF. Bei einem 10 000-CHF-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 3 429,355 OC Oerlikon-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der OC Oerlikon-Aktie auf 4,95 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 16 958,16 CHF wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 69,58 Prozent gesteigert.
Der Marktwert von OC Oerlikon betrug jüngst 1,61 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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