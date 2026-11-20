Wer vor Jahren in OC Oerlikon-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX Handel mit OC Oerlikon-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 2,92 CHF. Bei einem 10 000-CHF-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 3 429,355 OC Oerlikon-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der OC Oerlikon-Aktie auf 4,95 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 16 958,16 CHF wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 69,58 Prozent gesteigert.

Der Marktwert von OC Oerlikon betrug jüngst 1,61 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at