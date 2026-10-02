OC Oerlikon Corporation Aktie

OC Oerlikon Corporation für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 863037 / ISIN: CH0000816824

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OC Oerlikon-Investition 02.10.2026 10:04:08

SPI-Wert OC Oerlikon-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in OC Oerlikon von vor 3 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in OC Oerlikon-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurde das OC Oerlikon-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 3,85 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 260,010 OC Oerlikon-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 453,46 CHF, da sich der Wert eines OC Oerlikon-Papiers am 01.10.2026 auf 5,59 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 45,35 Prozent zugenommen.

Der Marktwert von OC Oerlikon betrug jüngst 1,88 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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