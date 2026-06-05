SPI-Wert OC Oerlikon-Aktie: So viel hätte ein Investment in OC Oerlikon von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX Handel mit der OC Oerlikon-Aktie statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 3,72 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die OC Oerlikon-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 2 685,285 Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 04.06.2026 gerechnet (3,73 CHF), wäre das Investment nun 10 016,11 CHF wert. Aus 10 000 CHF wurden somit 10 016,11 CHF, was einer positiven Performance von 0,16 Prozent entspricht.

Jüngst verzeichnete OC Oerlikon eine Marktkapitalisierung von 1,24 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at