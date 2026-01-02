SPI-Wert OC Oerlikon-Aktie: So viel hätte eine Investition in OC Oerlikon von vor 5 Jahren gekostet

Investoren, die vor Jahren in OC Oerlikon-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Das OC Oerlikon-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die OC Oerlikon-Aktie letztlich bei 9,15 CHF. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die OC Oerlikon-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 109,290 OC Oerlikon-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der OC Oerlikon-Aktie auf 3,23 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 353,44 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 64,66 Prozent verringert.

OC Oerlikon wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1,05 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at