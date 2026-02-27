OC Oerlikon Corporation Aktie

WKN: 863037 / ISIN: CH0000816824

Lukrativer OC Oerlikon-Einstieg? 27.02.2026 10:03:43

SPI-Wert OC Oerlikon-Aktie: So viel hätte eine Investition in OC Oerlikon von vor 5 Jahren gekostet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in OC Oerlikon-Aktien gewesen.

Am 27.02.2021 wurde die OC Oerlikon-Aktie via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 9,82 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 10,183 OC Oerlikon-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 43,08 CHF, da sich der Wert eines OC Oerlikon-Anteils am 26.02.2026 auf 4,23 CHF belief. Mit einer Performance von -56,92 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Zuletzt verbuchte OC Oerlikon einen Börsenwert von 1,38 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

