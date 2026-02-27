OC Oerlikon Corporation Aktie
SPI-Wert OC Oerlikon-Aktie: So viel hätte eine Investition in OC Oerlikon von vor 5 Jahren gekostet
Am 27.02.2021 wurde die OC Oerlikon-Aktie via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 9,82 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 10,183 OC Oerlikon-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 43,08 CHF, da sich der Wert eines OC Oerlikon-Anteils am 26.02.2026 auf 4,23 CHF belief. Mit einer Performance von -56,92 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Zuletzt verbuchte OC Oerlikon einen Börsenwert von 1,38 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
