SPI-Wert OC Oerlikon-Aktie: So viel hätten Anleger an einem OC Oerlikon-Investment von vor 10 Jahren verloren

Vor Jahren in OC Oerlikon-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem OC Oerlikon-Papier an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren OC Oerlikon-Anteile 7,96 CHF wert. Wenn man vor 10 Jahren 10 000 CHF in die OC Oerlikon-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 1 256,281 Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 08.01.2026 4 248,74 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 3,38 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 57,51 Prozent verringert.

OC Oerlikon wurde am Markt mit 1,12 Mrd. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at