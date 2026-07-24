SPI-Wert OC Oerlikon-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in OC Oerlikon von vor 10 Jahren verloren

Bei einem frühen Investment in OC Oerlikon-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Die OC Oerlikon-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 8,82 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 11,338 OC Oerlikon-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 23.07.2026 auf 4,69 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 53,17 CHF wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 46,83 Prozent verringert.

Alle OC Oerlikon-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,52 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at